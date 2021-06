Vastgoedbedrijven en techsector zetten Nikkei op winst

De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag met een duidelijke winst gesloten. Vooral de technologiebedrijven deden goede zaken dankzij een nieuw slotrecord van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Ook de vastgoedbedrijven gingen verder vooruit door optimisme over de heropening van de economie dankzij een versnelling van het vaccinatieprogramma in Japan. Verder werd uitgekeken naar de tweedaagse rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag begint.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 1 procent in de plus op 29.441,30 punten. De vastgoedbedrijven Sumitomo Realty & Development en Mitsubishi Estate dikten tot ruim 3 procent aan. Technologiebedrijven als Olympus en Fanuc kregen er tot 1 procent bij. Mitsui High-tec zette de opmars voort en klom bijna 7 procent. De Japanse maker van elektronische onderdelen won een dag eerder al 16 procent dankzij sterker dan verwachte resultaten. Park 24 kelderde 12 procent na een winstalarm van de aanbieder van parkeerplaatsen.

In Shanghai en Hongkong reageerden beleggers na het lange weekeinde nog op de verklaring van de G7-landen, waarin hard werd uitgehaald naar China. De zeven grote industrielanden en de Europese Unie riepen Peking op de mensenrechten te respecteren van minderheden in de Chinese provincie Xinjiang en van prodemocratische demonstranten in Hongkong.

De Hang Seng-index in Hongkong en de hoofdindex in Shanghai zakten rond de 0,7 procent. De stemming werd ook gedrukt door de zorgen over de strenge coronamaatregelen in Zuid-Chinese containerhavens vanwege een besmettingsuitbraak in de regio. De situatie zorgt voor een ernstige verstoring van de scheepvaart.

De All Ordinaries in Sydney werd 0,9 procent hoger gezet na het lange weekeinde in Australië. Uit de notulen van de laatste rentevergadering van de Australische centrale bank bleek dat de beleidsmakers het nog te vroeg vinden om de stimuleringsmaatregelen zoals de inkoop van obligaties af te bouwen.