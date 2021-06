‘Hedgefondsen verwachten komende jaren meer crypto te kopen’

Hedgefondsen verwachten de komende jaren meer cryptomunten te gaan kopen. Dat meldt zakenkrant Financial Times op basis van onderzoek van financieel dienstverlener Intertrust onder honderd hedgefondsen. Uit het onderzoek blijkt dat er onder de beheerders van de investeringsfondsen groot vertrouwen is in de toekomst van digitale valuta.

De hedgefondsen verwachten over vijf jaar gemiddeld ruim 7 procent van hun vermogen in cryptomunten te hebben geïnvesteerd. Als dat percentage over die hele sector zou gelden, zou dat volgens het onderzoek betekenen dat er dan in totaal zo’n 312 miljard dollar in munten als bitcoin wordt belegd. Het is niet bekend hoeveel de investeringsfondsen op dit moment in cryptomunten hebben geïnvesteerd.

Het enthousiasme van de hedgefondsen staat in contrast met de scepsis van traditionele vermogensbeheerders. Velen van hen maken zich zorgen over de grote koersschommelingen en ze vragen zich af hoe digitale valuta in de toekomst worden gereguleerd. Hedgefondsen zijn doorgaans bereid wat meer risico te nemen dan traditionele vermogensbeheerders.

Een bitcoin was maandagochtend ruim 40.000 dollar waard. Dat is ongeveer 25.000 dollar minder dan het recordniveau van bijna 65.000 dollar dat half april werd bereikt. De daling wordt onder meer toegeschreven aan vrees voor strengere regelgeving en de ophef over het hoge energieverbruik bij het minen van digitale munten zoals bitcoins.