ING: krachtig herstel flexbranche in 2021

De flexbranche, zoals uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollers, zal dit jaar een krachtig herstel laten zien zien na de sterke volumedaling in 2020. Naar verwachting groeit het werkvolume in 2021 met circa 10 procent, na de krimp met 14 procent vorig jaar, toen de sector hard werd geraakt door de coronacrisis. Dat meldt het Economisch Bureau van ING.

Volgens ING weet de flexbranche weer snel te herstellen nu de economie aantrekt. Tijdens eerdere crises is volgens de bank gebleken dat veel bedrijven in geval van groei bij voorkeur eerst flexibel personeel inhuren in plaats van direct vast personeel in dienst te nemen.

Het herstel blijkt onder meer uit de ontwikkeling van het aantal uitzenduren. Over de eerste vier maanden van het jaar lag het aantal uitzenduren gemiddeld 17 procent hoger ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit komt enerzijds doordat het aantal uitzenduren vorig jaar in april met 24 procent kromp door de uitbraak van het coronavirus. Anderzijds was er vorig jaar in het eerste kwartaal sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt waardoor het aantal uitzenduren al daalde.

Grote veranderingen

Met de groei van de economie en een minder snel oplopende werkloosheid, dankzij financiële steun van de overheid, keert de krapte op de arbeidsmarkt in de loop van het jaar weer terug. Eén op de drie ondernemers in de flexbranche geeft nu al aan een tekort aan arbeidskrachten als een belemmering voor de uitvoering van hun activiteiten te zien. In sommige sectoren, zoals de bouw, techniek, ICT en de accountancy, is de krapte nooit weggeweest, aldus ING.

ING zegt verder dat de flexbranche aan de vooravond van grote veranderingen staat. Mogelijk komt er al in de loop van 2021 nieuwe en strengere regelgeving om flexwerkers meer zekerheid te bieden. Dit om de volgens veel deskundigen doorgeschoten flexibilisering een halt toe te roepen en om een gelijker speelveld op de arbeidsmarkt te creëren. De regelgeving zal naar verwachting mede worden gebaseerd op de adviezen van de Sociaal Economische Raad (SER), die begin juni bekend zijn gemaakt, om de arbeidsmarkt eerlijker en duurzamer te maken.