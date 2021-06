Biden bereid tot samenwerking met ‘waardige tegenstander’ Poetin

De twee wereldleiders hebben woensdag hun eerste persoonlijke ontmoeting sinds het aantreden van Biden als president. De Democraat liet zich na een NAVO-top lovend uit over de Russische leider. ‘Hij is intelligent. Hij is sterk. En ik heb ontdekt dat hij, zoals ze dat noemden toen ik American football speelde, een waardige tegenstander is.’

De VS en Rusland lagen de afgelopen jaren over allerlei kwesties overhoop. ‘Ik zal president Poetin duidelijk maken dat we op sommige terreinen kunnen samenwerken, als hij daarvoor kiest’, zei Biden. ‘Als hij ervoor kiest om niet samen te werken en zich gedraagt zoals voorheen met betrekking op cyberveiligheid en andere activiteiten, dan zullen wij reageren. Dan komen we met een vergelijkbare reactie.’

Overwinning voor Rusland

De Russische regering heeft al duidelijk gemaakt weinig te verwachten van de top in Genève. Poetin zei onlangs tegen NBC News dat de relatie tussen de landen in jaren niet zo slecht is geweest. ‘We zijn beschuldigd van allerlei zaken. Inmenging in verkiezingen, cyberaanvallen, noem maar op’, zei de president die de VS verweet nooit met bewijs te komen.

Veel experts zien het geplande topoverleg vooral als een overwinning voor Rusland, ongeacht de uitkomst. Dat kan zo laten zien dat het internationaal nog een belangrijke speler is. Het voorstel voor de top komt van Biden. Die stelde in april voor met Poetin om de tafel te gaan nadat Rusland was begonnen aan een troepenopbouw bij de grens met Oekraïne.