Londen stelt einde lockdown op ‘Vrijheidsdag’ uit om deltavariant

Johnson zei op een persconferentie dat de heropening wordt uitgesteld tot 19 juli. Hij maakt zich zorgen over de snelle verspreiding van de uit India afkomstige deltavariant van het virus. De Britse autoriteiten zeggen dat de nieuwe variant 60 procent besmettelijker is dan de alfavariant van het virus, die internationaal ook bekendstaat als de Britse variant.

Het uitstel moet de autoriteiten in staat stellen om miljoenen extra mensen een tweede vaccindosis te geven voordat de beperkingen worden opgeheven. Op 19 juli moet volgens Johnson ongeveer twee derde van de volwassenen volledig zijn gevaccineerd. Daarmee zijn ze beter beschermd dan wanneer ze pas één prik hebben gehad.

Lastige keuze

De premier noemde uitstel een lastige keuze. Het betekent volgens Britse media in de praktijk dat nachtclubs de deuren voorlopig nog niet mogen openen. Ook moeten bezoekers van cafés langer wachten tot ze weer staand mogen drinken aan de bar. Johnson zei dat mogelijk duizenden levens gered kunnen worden door iets langer te wachten en meer mensen te vaccineren.

De regering van Johnson heeft de lockdown de afgelopen maanden stapsgewijs versoepeld. Scholen en horecazaken mochten onder voorwaarden weer open. De volgende stap in het plan had de vierde en laatste moeten zijn. De landelijke regering beslist alleen over de coronamaatregelen in Engeland, waar de meeste Britten wonen. Schotland, Noord-Ierland en Wales gaan over hun eigen gezondheidsbeleid.

Opstand

Het Britse parlement mag zich nog wel uitspreken over het door Johnson gewenste uitstel. Dat kan volgens de Britse omroep BBC leiden tot een opstand binnen de Conservatieve Partij van de premier en ook de oppositie heeft kritiek. De linkse Labourpartij klaagde dat de deltavariant het land kon binnenkomen door laks overheidsbeleid.

Gezondheidswoordvoerder Jonathan Ashworth van Labour zei dat ‘het land in deze staat verkeert omdat Boris Johnson heeft nagelaten om onze grenzen te beschermen. Die waren zo lek als een zeef.’ De politicus benadrukte wel dat zijn partij het uitstel van de heropening met tegenzin zal steunen. ‘Maar om heel duidelijk te zijn: het virus grijpt om zich heen omdat Boris Johnson de achterdeur open heeft laten staan.’

Bedrijfsleven

Ook vanuit het bedrijfsleven klonken ongeruste reacties. Critici vrezen een financiële strop voor sommige bedrijven als de lockdown niet snel wordt beëindigd. Een brancheorganisatie voor cafés zei te vrezen dat de maand uitstel de sector zeker 400 miljoen pond (465 miljoen euro) gaat kosten. Horecazaken kunnen op dit moment nog steeds niet hun volledige capaciteit benutten.

De topvrouw van de British Beer & Pub Association waarschuwde volgens Sky News dat horecazaken hun schuldenlast zien groeien. ‘Iedere week dat de restricties van kracht blijven en de onzekerheid doorgaat, groeit de kans dat pubs voor altijd de deuren moeten sluiten.’