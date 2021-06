S&P 500 en Nasdaq naar nieuwe records op Wall Street

De brede S&P 500-index is maandag op de beurzen in New York op de valreep met een klein plusje gesloten, waarmee het recordniveau van vrijdag werd aangescherpt. Ook de techbeurs Nasdaq tikte een nieuw record aan. Beleggers op Wall Street waren vooral in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Ze zijn benieuwd wat de centrale bank besluit naar aanleiding van de opgelopen inflatie in de Verenigde Staten. Mogelijk worden stimuleringsmaatregelen van de Fed versneld afgebouwd.

De S&P 500 sloot 0,2 procent hoger op 4255,15 punten. De Nasdaq won 0,7 procent tot 14.174,14 punten, maar de Dow-Jonesindex verloor 0,3 procent tot 34.393,75 punten.

Het aandeel van biotechnoloog Novavax eindigde met een min van 0,9 procent, waarmee de winsten van eerder op de dag werden kwijtgespeeld. Het bedrijf kwam met goede resultaten van tests met zijn coronavaccin, dat qua effectiviteit vergelijkbaar is met soortgelijke vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Moderna daalde ruim 5 procent en Pfizer zakte 1,3 procent.

Lordstown Motors

De producent van elektrische pick-uptrucks Lordstown Motors kelderde 19 procent. De topman en financieel directeur stapten op nadat uit onderzoek was gebleken dat ze onjuiste beweringen hadden gedaan over het aantal bestellingen dat het bedrijf binnen had gehaald, waarmee beleggers mogelijk zijn misleid. Vorige week maakte Lordstown nog bekend meer geld nodig te hebben om daadwerkelijk auto’s te gaan produceren.

JPMorgan Chase leverde bijna 2 procent in. Topman Jamie Dimon van de grootste bank van de VS zei dat de inkomsten uit de handel in aandelen en obligaties in het tweede kwartaal flink lager zullen uitvallen dan een jaar eerder, toen volop werd geprofiteerd van de onrust op de financiële markten door de coronacrisis. Branchegenoten als Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America en Morgan Stanley gingen tot 1,7 procent omlaag.

Bitcoin

De bitcoin steeg tot boven de 40.000 dollar. De cryptomunt schoot omhoog nadat Tesla-topman Elon Musk op Twitter had gezegd dat zijn bedrijf weer bitcoins als betalingsmiddel zou accepteren als het zogeheten minen voor minimaal de helft op groene stroom zou gebeuren. Tesla (plus 1,3 procent) accepteerde de digitale munt sinds maart, maar stopte daar binnen twee maanden weer mee vanwege zorgen over het milieu.

De euro was 1,2120 dollar waard, net als bij het slot van de beurshandel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd iets duurder op 70,94 dollar. Brentolie kostte 72,91 dollar per vat, een stijging van 0,3 procent.