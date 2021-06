President Oekraïne: NAVO heeft ons lidmaatschap toegezegd

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zegt dat zijn land opnieuw NAVO-lidmaatschap in het vooruitzicht is gesteld. ‘NAVO-leiders hebben bevestigd dat Oekraïne lid zal worden van de alliantie’, schreef hij op Twitter. ‘Het Actieplan voor Lidmaatschap is een integraal onderdeel van dat proces.’

Zelenski had de NAVO-top in Brussel aangegrepen om nog eens te hameren op de wens van zijn land om lid te worden van het bondgenootschap. Oekraïne ligt overhoop met buurland Rusland en zoekt steun in het Westen. De Oekraïner had eerder op maandag gezegd dat hij van de Amerikaanse president Joe Biden een duidelijk ‘ja of nee’ wilde horen op de vraag of zijn land uitzicht had op een Actieplan voor Lidmaatschap.

Zo’n plan is bedoeld om kandidaat-lidstaten klaar te stomen voor toetreding. Het Oekraïense persbureau UNIAN schrijft dat de NAVO nu nog eens heeft beaamd dat in 2008 lidmaatschap is beloofd.