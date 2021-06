CDA publiceert donaties, één donor gaf ruim miljoen euro

Het CDA heeft maandagavond openheid van zaken gegeven over een aantal donaties aan de partij. Steunpilaar van de partij Hans van der Wind doneerde ruim 1 miljoen euro. In een verklaring laat de partij weten de stap te zetten vanwege de suggestie die Kamerlid Pieter Omtzigt afgelopen week wekte over beïnvloeding van de partijkoers door donoren.

Het gaat om donaties die pas op een later moment gemeld hoefden te worden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar "om volledig transparant te zijn over de donaties" zegt de partij ze nu naar buiten te brengen.

De partij spreekt tegen dat er met de donatie inhoudelijke invloed is gekocht door Van der Wind, die al jaren actief is als donateur van de partij. "Van der Wind is ook voorzitter van de commissie fondsenwerving en vanuit die rol onderdeel van het campagneteam."

Inhoudelijke koers

"Donateurs hebben op geen enkele manier de inhoudelijke koers van de partij kunnen beïnvloeden", staat in de verklaring. "Dat is een gewekte suggestie die niet aan de orde is en iets dat het CDA verre van zich werpt. Wij betreuren ook zeer dat dit beeld ten onrechte is opgeroepen, zeker ook voor de donateurs zelf."

Afgelopen week lekte een memo van de hand van Omtzigt uit, waarin hij onder meer suggereerde dat donoren mogelijk invloed hadden gehad op de koers van de partij. Hij zei dat het om drie donoren ging die gezamenlijk 1 miljoen euro zouden hebben gegeven.

Substantiële bedragen

Van der Wind verklaart zelf dat hij "al sinds 2006 met substantiële bedragen rondom de verkiezingen" het CDA steunt. "Die bedragen staan keurig genoteerd in het donatieregister van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar is niets geheimzinnigs aan."

Zijn betrokkenheid bij de partij is er "vooral omdat het gedachtegoed mij aanspreekt", aldus Van der Wind.