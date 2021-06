Pfizer/BioNTech effectiever tegen Delta-variant dan AstraZeneca

Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech blijkt in 79 procent van de gevallen effectief tegen de in India ontdekte, zogenoemde Delta-virusvariant. AstraZeneca doet het wat minder en slaat aan bij 60 procent.

De vaccins werken dus tegen Delta, maar minder dan tegen de Alfa-variant die het eerst in Engeland werd geregistreerd, meldt het Britse medische vaktijdschrift The Lancet op basis van voorlopige onderzoeksgegevens. Want bij Alfa gaat het om 92 en respectievelijk 73 procent.

Het Delta-coronavirus is niet alleen besmettelijker dan Alfa, het verdubbelt ook het risico om in het ziekenhuis opgenomen te moeten worden, aldus Schots onderzoek.