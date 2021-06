‘Cafés balen van schermverbod EK-wedstrijden’

‘Ik begrijp dat het niet de bedoeling is om nu met 400 man in een kroeg voetbal te kijken. Maar het was ook leuk geweest met vijftig man. Alle schermen uit, dat is niet te rijmen’, vertelt horeca-eigenaar John Gulay uit Den Haag. In zijn Ierse pub O’casey’s komen met grote voetbaltoernooien honderden voetbalfans naar de wedstrijd kijken. Het voelt niet goed dat ‘de supermarkten tegelijkertijd monsteromzetten hebben door alcoholverkoop en er op straat mensen feestvieren’, aldus Gulay. Volgens hem begrijpen zijn klanten het schermverbod daarom ook niet.

In Breda verlieten mensen aan het begin van de avond massaal het terras voor de wedstrijd, vertelt Joost Konijnenbelt die werkt voor een onderneming met een tiental horecazaken. ‘In Breda mocht helemaal niets, ook geen radio, dus het was vroeg rustig.’ Konijnenbelt hoopt op versoepelingen vanaf maandag met de vroege wedstrijd van Nederland tegen Noord-Macedonië. Dat hoopt ook de Rotterdamse horecaondernemer Derk-Jan Wooldrik die het leuk had gevonden om een paar wedstrijden te tonen, ‘voor de traditie, en om de mensen vast te houden’.

Teleurstelling

Bij de Amsterdamse bar BAUT durfden ze het wel aan om een klein experiment te doen. Hoewel ze er weinig ruchtbaarheid aan hadden gegeven, ‘want we wilden geen groot feest’, creëerden ze een beetje oranjegevoel door het geluid van de wedstrijd aan te zetten en mensen aan te moedigen de wedstrijd op hun telefoon of iPad te kijken. ‘Het was gemoedelijk, geen feestje, maar meer een grappig experiment’, aldus de bedrijfsleider.

Ook Beljaarts laat zijn teleurstelling blijken. ‘De horeca loopt leeg, terwijl het onvermijdelijk is dat mensen thuis en op straat samen voetbal kijken, zonder toezicht.’ Hij vindt dat het schermverbod ‘verbieden om het verbieden is’. Beljaarts hoopt dat het kabinet voor 21 juni tot hetzelfde inzicht komt en het schermverbod intrekt voor de laatste groepsfase wedstrijd van het Nederlands elftal om 18.00 uur. ‘Deze vroege wedstrijd is ideaal om buiten op schermen te kijken en het is goed voor de spreiding van mensen.’

Naar de versoepelingen die hoogstwaarschijnlijk 26 juni ingaan, kijken de horeca-eigenaren uiteraard reikhalzend uit. Maar Gulay, eigenaar van de Ierse voetbalpub, hoopt vooral dat vanaf die dag ook de televisies en schermen weer aan mogen.