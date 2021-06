Britse centrale bank waarschuwt voor crypto’s bij betalingen

De gouverneur van de Britse centrale bank waarschuwt voor het gebruik van cryptomunten zoals bitcoins bij betalingen. Volgens Andrew Bailey schommelen digitale valuta’s sterk in waarde en zijn ze daarom niet geschikt als middel voor het afhandelen van betalingen.

Bailey staat onder centrale bankiers bekend als een prominent criticus van digitale munten. Onlangs zei hij nog dat er gevaar was dat mensen zich te veel laten meeslepen in financiële innovatie. Hij waarschuwde maandag ook opnieuw dat mensen die digitale munten kopen de kans lopen al hun geld te verliezen. Volgens hem is er namelijk geen echte onderliggende waarde bij cryptomunten.

De Bank of England is ondertussen wel bezig te kijken naar een eigen digitale munt, net als landen als China, Zweden en Rusland. Bailey zegt dat wel eerst grondig moet worden bekeken wat het potentieel van dergelijke munten voor centrale banken kan zijn.