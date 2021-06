NAVO wil zich wapenen tegen dreiging autoritair China en Rusland

China’s ambities en gedrag vormen ‘systemische uitdagingen’ voor de wereldorde van onderlinge afspraken en regels, constateren premier Mark Rutte en zijn 29 collega’s. Maar ook voor terreinen die ‘relevant zijn voor de veiligheid van de alliantie’.

De leiders kwamen maandag voor het eerst in anderhalf jaar bijeen op het NAVO-hoofdkwartier. Voor de Amerikaanse president Joe Biden was het zijn debuut in Brussel. Daar sprak hij, na de jaren van onzekerheid onder zijn voorganger Donald Trump, zijn ‘krachtige toewijding’ aan de NAVO uit, zei NAVO-chef Jens Stoltenberg na afloop. De bondgenoten hebben hun ‘eenheid, solidariteit en saamhorigheid herbevestigd en openen een nieuw hoofdstuk in de trans-Atlantische betrekkingen’, stellen ze in de slotverklaring.

Sommige lidstaten hadden graag gezien dat de NAVO ernaar zou streven om in 2050 ‘klimaatneutraal’ te worden. Daarover werden de bondgenoten het nog niet eens. Stoltenberg gaat een ‘realistisch’ klimaatdoel voorstellen, hebben ze afgesproken.