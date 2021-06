Provincieafdelingen CDA willen pas partijcongres na rapport Spies

Provinciale CDA-afdelingen willen wachten met een vervroegd partijcongres tot het rapport van de commissie-Spies er is. Dat blijkt uit een rondgang langs de afdelingen. De commissie komt naar verwachting in juli met de onderzoeksresultaten.

De Stichting Sociale Christendemocratie liet zondag weten ‘opheldering en verantwoording’ te willen over de uitgelekte memo van Pieter Omtzigt. In die memo beschreef de prominente CDA’er hoe hij is tegengewerkt door de partij en zich er soms ‘onveilig’ voelde. De tekst was geschreven voor de evaluatiecommissie onder leiding van burgemeester Liesbeth Spies, die de meest recente verkiezingscampagne van het CDA onderzoekt. Na het uitlekken van de memo stapte Omtzigt op bij het CDA.

Meerdere provinciale afdelingen van de christendemocraten laten weten eerst op de bevindingen van Spies te willen wachten voordat er een landelijk congres komt. ‘Tot die tijd is het nog te vroeg’, vindt voorzitter Harold Schroeder van het CDA Limburg. Robert Kleine van het CDA Drenthe zegt dat de commissie eerst haar werk goed moet kunnen doen.

Erop of eronder

CDA-gedeputeerde in Overijssel Eddy van Hijum wil wel op het rapport wachten, maar is ook voorstander van ‘een bijeenkomst op afzienbare tijd’. In Overijssel ging bijna 60 procent van de CDA-stemmen naar Omtzigt. ‘Leden verwijten het CDA het vertrek van Omtzigt. Je merkt hier dat zij graag gehoord willen worden.’ Van Hijum benadrukt de ernst van de situatie. ‘Het is erop of eronder. Er zal een aantal dingen moeten veranderen, want de toekomst van het CDA staat op het spel.’

Fractievoorzitter Johan Tjalsma van het CDA Friesland is wel voorstander van het vervroegde congres. Hij wil daarmee de problemen bij de partij ‘bij de kern aanpakken’.

CDA Zuid-Holland en Zeeland willen niet op de kwestie te reageren en wijzen naar de landelijke partijtop. De stichting achter het initiatief verwacht maandagavond bekend te kunnen maken of voldoende leden het vervroegde partijcongres steunen.