FNV: vanaf volgende week stakingen in de kinderopvang

Volgens de vakbond vinden de stakingen in estafettevorm plaats. Dat betekent dat er per dag op verschillende locaties gestaakt gaat worden. Komende vrijdag, tijdens een landelijke actiedag, maken medewerkers bekend wanneer er bij hun organisatie actiegevoerd gaat worden en in welke vorm. Dit kunnen stiptheidsacties, werkonderbrekingen van een paar uur of hele dagen zijn.

Maandag liep een ultimatum af dat de FNV vorige week aan werkgevers in de sector had gestuurd. ‘Zij hebben laten weten niet akkoord te gaan met de eisen die de werknemers stellen voor een nieuwe cao Kinderopvang. De aanpak van de hoge werkdruk is voor de werknemers het belangrijkste struikelblok’, zegt Debbie van Leiden, FNV-bestuurder Kinderopvang. Volgens haar is de werkdruk zo hoog dat kinderopvangmedewerkers bij bosjes omvallen. ‘Als dit nog langer zo doorgaat, worden de kinderen hier uiteindelijk zelf de dupe van, omdat dit uiteraard ook effect heeft op de kwaliteit van de opvang’.

Overlast

FNV beseft dat de staking overlast geeft voor ouders. ‘We betreuren het voor ouders dat we tot acties over moeten gaan, maar de situatie is voor veel werknemers onhoudbaar geworden. De vakbond heeft er alles aan gedaan om tot een akkoord te komen. We hebben verschillende voorstellen gedaan voor het verlagen van de werkdruk, zoals het aantal kinderen in een groep verkleinen’, zegt de vakbondsvrouw.

Ook het aannemen van extra collega’s, groepshulpen of een extra pedagogisch medewerker kan volgens de bond verlichting geven. ‘De werkgevers zijn met geen van deze voorstellen akkoord gegaan en hebben er zelfs niet eens over willen praten.’

Vrijdag organiseert vakbond FNV Zorg & Welzijn in Nieuwegein een landelijke actiedag. Medewerkers laten dan weten waar en wanneer er bij hun organisatie gestaakt gaat worden. Volgens de bond komen kinderopvangmedewerkers van organisaties uit het hele land.