Politie: drie aanhoudingen bij onlusten in Den Haag

Tijdens de onrustige situatie op het Jonckbloetplein in Den Haag zondagavond zijn drie mensen aangehouden. De onrust ontstond na de EK-wedstrijd die het Nederlands elftal won van Oekraïne. Volgens een woordvoerder van de politie zijn twee mensen aangehouden voor het gooien van vuurwerk en een voor beledigen.

Niemand is gewond geraakt. Wat de schade is, is nog onbekend.

Een paar honderd man verzamelde zich rond middernacht op het Jonckbloetplein, laat de politiewoordvoerder weten. De sfeer werd na enige tijd grimmig, mensen gooiden met stenen en staken vuurwerk af. Ook zijn fietsen in brand gestoken. De brandweer kwam eraan te pas om de branden te blussen en ook werd de ME ‘kort ingezet’. Rond 01.00 uur was het weer rustig.

Tijdens grote toernooien met het Nederlands elftal is het vaker onrustig op het Jonckbloetplein in het Haagse Laakkwartier.