Industrie eurozone herstelt zich verder

De productie van de industrie in het eurogebied is in april opnieuw toegenomen ten opzichte van de voorgaande maand. Met name duurzame consumentengoederen, zoals fietsen en huishoudelijke apparaten, werden er meer gemaakt. De productie van niet-duurzame consumentengoederen, zoals onder meer voedingsmiddelen, daalde juist ten opzichte van maart.

De productie van de industrie lag in april 0,8 procent hoger dan in maart. Dat is een grotere stijging dan waar economen in doorsnee rekening mee hadden gehouden. De industrie herstelt zich weliswaar goed van de coronacrisis, maar heeft ook te kampen met het chiptekort, dat inmiddels niet meer alleen de auto-industrie treft. Daarnaast is de levering van veel goederen, dus ook van grondstoffen voor de industrie, gehinderd door problemen in het containervervoer.

Ten opzichte van april vorig jaar, toen de industrie door coronamaatregelen deels stil lag, produceerde de branche ruim 39 procent meer. De industrie in de EU als geheel zag de productie in april met 0,5 procent groeien ten opzichte van maart en met 38,7 procent ten opzichte van een jaar eerder.