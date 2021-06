Duitse gezondheidsminister Spahn wil ook van mondkapjes af

De Duitse minister van Gezondheid Jens Spahn heeft zich uitsproken voor het stapsgewijs afschaffen van de mondkapjesplicht. Hij zei in gesprek met de persgroep Funke dat nu het aantal gevallen van het virus sterk afneemt, Duitsland stap voor stap het dragen van mondkapjes kan laten vallen. Hij denkt allereerst aan het opheffen van verplichtingen die in de open lucht te dragen.

Mede onder invloed van het warme weer is er grote druk vanuit media en de politiek de mondkapjes af te schaffen. Spahn blijft wel bij het advies vooral op reis en bij ontmoetingen binnen een masker te dragen. Hij wil de versoepeling plaatselijk beginnen, in regio’s waar heel weinig besmettingen en veel inentingen zijn. Bijna de helft van de Duitsers (48 procent) heeft al ten minste één vaccinatie gehad.

Spahns collega van Justitie, Christine Lambrecht, heeft de deelstaten al gevraagd te onderzoeken of de mondkapjesplicht nog wel geëigend is, afgaande op het dalende aantal coronagevallen. Ze herinnerde eraan dat volgens de gemaakte afspraken de staat geen recht heeft grondrechten buiten werking te stellen als er over een week genomen minder dan 35 nieuwe besmettingen zijn geconstateerd.

In Duitsland is het dragen van mondkapjes nu verplicht in afgesloten openbare ruimten, in het openbaar vervoer, in winkels en in drukke winkelstraten. In Denemarken is maandag de mondkapjesplicht vrijwel geheel afgeschaft. Alleen wie in het openbaar vervoer geen zitplaats heeft, moet nog wel een kapje dragen.