Kalveren van zeer bedreigde Javaanse neushoorn gespot

Wildcamera’s in Indonesië hebben twee kalveren van de zeer bedreigde Javaanse neushoorn op beeld vastgelegd. De dieren leven in een nationaal park op Java, dat de laatste wilde populatie ter wereld huisvest.

Met de kalveren, een mannetje en een vrouwtje, stijgt de populatie van een van ‘s werelds meest bedreigde zoogdieren naar 73. Het gaat in totaal om 40 mannen en 33 vrouwen. De kalveren werden al in maart gespot, maar het nieuws is pas nu naar buiten gebracht.

Het Indonesische ministerie van Milieu ziet de geboorte van kalveren als bewijs dat de volledige bescherming van de dieren een succes, is omdat ze zich op natuurlijke wijze voortplanten. De neushoorns leven in het nationaal park Ujung Kulon, in het westen van Java. Daar hebben ze 5100 hectare aan regenwoud tot hun beschikking.

De Javaanse neushoorn leefde vroeger ook in andere delen van Zuidoost-Azië, maar de soort heeft zwaar geleden onder stroperij en verlies van leefgebied. Het dier heeft een hoorn en een dikke, geplooide huid.