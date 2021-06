Scheidsrechter Bas Nijhuis tijdelijke sidekick Veronica Inside

Nijhuis voorziet live vanuit de tuin van Slot Zeist samen met presentator Wilfred Genee, sidekick Niels van Baarlen en nieuwslezeres Florentien van der Meulen de luisteraars van alle nieuwtjes rond het EK. ‘Erg leuk om via de radio het toernooi te volgen en Nederland te supporten’, aldus de scheidsrechter. ‘Er zal toch iemand alles in de gaten moeten houden bij het programma en als het moet de emoties eruit proberen te halen als ze te ver gaan. Ik neem de gele en rode kaart in ieder geval mee. Op naar een mooie maand!’

Genee noemt Nijhuis een mooie aanwinst voor het team. ‘Met zijn ervaring als eredivisie- en internationaal scheidsrechter verwachten we zijn scherpe blik op de wedstrijden en ongezouten mening over het voetbal, maar natuurlijk ook over andere onderwerpen die we in de show bespreken.’

Veronica Inside is tijdens het EK op werkdagen te horen van 16.00 uur tot 19.00 uur. Van maandag tot en met donderdag presenteert Wilfred Genee, op vrijdag neemt Jan Joost van Gangelen het van hem over.