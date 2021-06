NAVO-chef: geen Koude Oorlog met China

De NAVO begint niet aan een Koude Oorlog met China. De opkomende grootmacht is ‘niet onze tegenstander, niet onze vijand’, zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg bij aanvang van de top met de regeringsleiders van de dertig lidstaten.

De omgang met China is maandag een belangrijk onderwerp voor premier Mark Rutte en zijn 29 collega’s. De Amerikaanse president Joe Biden, die zijn debuut maakt in dit gezelschap, dringt aan op eensgezind en krachtiger weerwerk voor Peking. Maar veel Europese bondgenoten denken genuanceerder over China. Ze willen bijvoorbeeld ook hun nauwe economische banden met het land blijven koesteren.

‘De uitbreiding van de strijdkrachten, de groeiende invloed en het dwingende gedrag van China stelt de NAVO voor uitdagingen’, zei Stoltenberg op het hoofdkwartier in Brussel. Hij wees erop dat China ‘onze waarden niet deelt’ en echode daarmee Bidens schets van een wereld waarin democratische landen moeten opstaan tegen autocratische rivalen als China. ‘We moeten samen, als alliantie, antwoorden’, aldus Stoltenberg.