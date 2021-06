Voedingscentrum: broodkapjeseters verspillen minder ander voedsel

Bijna een kwart van de respondenten die de vragenlijst invulden, eet zelden of nooit broodkapjes. De resterende 12 procent gaf aan dit soms te doen.

De mensen die aangaven dat ze hun kapjes meestal of altijd opeten, rapporteerden dat ze in de afgelopen week toch nog gemiddeld 21 gram aan brood weggooiden. Bij de mensen die geen kapjes eten was dat drie keer zoveel: 60 gram. De totale voedselverspilling bedroeg bij de veelvuldige kapjeseters gemiddeld zo’n 175 gram per week, bij de niet-kapjeseters was dat gemiddeld 329 gram.

Net zo lekker

De groep die vindt dat je broodkapjes ‘ook hoort op te eten’, is met 71 procent groter dan de groep die meestal de daad bij het woord voegt. Een iets kleinere groep, maar nog steeds een meerderheid (59 procent) vindt de kapjes net zo lekker als de rest van het brood. Een minderheid (17 procent) meent dat de kapjes slechts zijn bedoeld ‘om de rest van het brood vers te houden’.

Brood staat volgens het Voedingscentrum op de eerste plaats van voedsel dat wordt verspild. Dat beeld wordt bevestigd door de peiling, die is uitgevoerd door onderzoeksbureau Flycatcher: van de ondervraagden had 26 procent in de week ervoor brood weggegooid. Een iets kleinere groep had groente weggegooid (24 procent). Qua geschatte hoeveelheid staat brood overigens op de tweede plaats: de mensen die meededen aan het onderzoek schatten in dat ze 34 gram brood weggooiden. Vloeibare zuivel staat daar met 38 gram nog net boven.

Het Voedingscentrum becijfert dat Nederlandse huishoudens zo’n 2 miljoen kilo per week aan broodproducten weggooien. Daar valt volgens het centrum nog een hoop winst in te behalen. De wil is er wel. Van de mensen die kapjes eten, zou 96 procent graag nog minder brood willen verspillen. Maar ook 85 procent van de mensen die de kapjes laten liggen, zou dat willen.