Ook De Slag om de Schelde passeert de 100.000 bezoekers

De Slag om de Schelde heeft sinds de heropening van de bioscopen op 5 juni al 100.000 bezoekers getrokken. Daarmee krijgt het Nederlandse oorlogsepos de status Gouden Film. Hoofdrolspeler Gijs Blom en regisseur Matthijs van Heijningen hebben de bijbehorende award in ontvangst genomen in filmtheater Het Ketelhuis in Amsterdam. Dat meldt het Nederlands Filmfestival, die de prijs voor best bezochte Nederlandse films uitreikt, maandag.

Hoewel in de bioscopen sinds 5 juni maar vijftig mensen per zaal worden toegelaten, is De Slag om de Schelde de tweede film die de 100.000 bezoekers is gepasseerd. Vorige week werd Bon Bini: Judeska in da House bekroond met een Gouden Film.

De Slag om de Schelde vertelt het verhaal van de grootste veldslag in de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied. Die vond plaats in het najaar van 1944 in Zeeland, toen de nazi’s de zeearm richting Antwerpen afsloten om de toevoer van voorraden naar de geallieerde legers te stoppen. De hoofdrollen worden gespeeld door Gijs Blom, Susan Radder, Jamie Flatters, Jan Bijvoet en Tom Felton.