Philips zakt door terugroepactie, AEX op nieuw record

Philips (min 3,4 procent) was de enige daler bij de hoofdbedrijven op het Damrak. Het concern moet nog eens 250 miljoen euro reserveren vanwege de grote wereldwijde terugroepactie. In het eerste kwartaal werd ook al 250 miljoen euro voor de kwestie gereserveerd. Bepaalde onderdelen van de beademingsapparatuur zouden een gezondheidsrisico kunnen vormen.

De Europese beurzen stonden in het groen. Beleggers kijken vooral uit naar de tweedaagse rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank, die dinsdag begint. De markten zijn benieuwd hoe de centrale bankiers denken over de hoge inflatie in de Verenigde Staten, die in mei uitkwam op 5 procent. Die zou mogelijk kunnen leiden tot een snellere afbouw van het stimuleringsbeleid.

Hoofdindex

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent hoger op 734,21 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 1074,97 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,7 procent.

Shell behoorde tot de sterkste stijgers in de AEX met een plus van 1,7 procent. Persbureau Reuters meldde dat het olie- en gasconcern zijn belang in het grootste Amerikaanse olieveld wil verkopen. Het olieveld in het Amerikaanse Permian Basin, dat grotendeels in Texas ligt, is goed voor zo’n 6 procent van de totale olie- en gasproductie van Shell. Als de bezittingen in zijn geheel worden verkocht, zou dat mogelijk meer dan 10 miljard dollar opleveren. De verkoop zou Shell kunnen helpen om aan zijn duurzaamheidsdoelen te voldoen.

MidKap

Fintechbedrijf Adyen, dat een Amerikaanse bankvergunning kreeg, steeg dik 2 procent. Unilever won 0,7 procent. De Braziliaanse fiscus eist ruim 2 miljard euro van Unilever in verband met een herstructurering van het levensmiddelenconcern in 2001. De totale claim is inmiddels opgelopen tot 2,9 miljard euro. Het betreft diverse belastingzaken in Brazilië, zo meldt NRC uit het jaarverslag over 2020.

In de MidKap stonden laadpalenfabrikant Alfen en metalenspecialist AMG bovenaan met winsten tot 2,7 procent. Postbedrijf PostNL en industrieel toeleverancier Aalberts waren de grootste dalers met verliezen tot 1,2 procent.

De euro bleef vrijwel ongewijzigd op 1,2101 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 71,36 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 73,21 dollar per vat.