NAVO richt zich na herbevestigen vriendschap op nieuwe vijanden

Biden is al sinds zijn aantreden druk om het vertrouwen van de bondgenoten te herwinnen. Dat helende werk doet hij op de NAVO-top op het hoofdkwartier in Brussel naar verwachting nog eens dunnetjes over. Biden wil dan ook iets van de NAVO-landen: dat ze één front vormen tegen het opkomende China.

Tot dusver waakte de NAVO vooral voor oervijand Rusland. Die dreiging bestaat nog altijd en de betrekkingen zijn zelfs sinds de jaren negentig niet zo beroerd geweest, zeggen veel NAVO-leiders. Maar verder naar het oosten dient zich een mogelijk gevaarlijker rivaal aan, met meer in zijn mars.

China

Om die te weerstaan, moet de NAVO zich wel opnieuw uitvinden. China ligt aan de andere kant van de wereld en valt daardoor in principe nog buiten het werkveld van het bondgenootschap. Maar gevaar schuilt tegenwoordig niet meer alleen in troepen aan de grens of kernraketten op scherp, beseffen de lidstaten. Ze zijn beducht voor ontwrichtende acties van computerhackers in staatsdienst, voor het stilletjes in vreemde handen vallen van essentiële voorzieningen en voor wantrouwen en verdeeldheid zaaiend nepnieuws.

Tegen deze nieuwe vormen van oorlogvoering willen de NAVO-leiders zich beter wapenen. Ook moet de NAVO voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering voor de veiligheid. Het bondgenootschap moet bovendien een bijdrage leveren om die tegen te gaan.

De VS blijven er ook onder Biden op aandringen dat de Europese bondgenoten meer geld in Defensie steken. Nederland en andere bondgenoten die nog altijd veel minder uittrekken dan ze hebben toegezegd, zullen dat ook op deze top weer te horen krijgen. Maar dat lijkt op een minder hoekige manier te gebeuren dan onder Trump. In de aanloop naar de top klonk zelfs een enkel compliment uit Washington.