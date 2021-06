Nikkei klimt op rustige handelsdag, beurzen in China gesloten

De aandelenbeurs in Tokio is maandag met winst gesloten. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street van afgelopen vrijdag, maar namen geen grote risico’s in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank later in de week. Ook verliep de handel relatief rustig aangezien de belangrijke aandelenmarkten in China en Hongkong gesloten bleven. Ook in Australië hadden beleggers een vrije dag.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,7 procent in de plus op 29.161,80 punten. Toshiba dikte bijna 3 procent aan. Een grote aandeelhouder van Toshiba eist het ontslag van vier bestuurders. Dat staat volgens persbureau Reuters in een brief van 3D Investment Partners aan de bestuurders. Eerder deze week toonde onderzoek aan dat het Japanse technologie- en elektronicaconcern heeft samengespannen met de Japanse regering om activistische buitenlandse investeerders onder druk te zetten.

De Japanse robotmaker Fanuc en de bandenfabrikanten Bridgestone en Yokohama Rubber behoorden ook tot de sterkste stijgers met winsten tot 3 procent. Ook de zeetransportbedrijven deden goede zaken door de hoop op een sterk herstel van de wereldeconomie van de coronacrisis. Containervervoerders als Nippon Yusen en Mitsui OSK Lines stegen tot 2 procent.

De Kospi in Seoul bleef vrijwel vlak. Samsung daalde 0,6 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern heeft nog niet besloten of de productie van zijn budgettelefoon moet worden stopgezet. Het bedrijf reageerde daarmee op berichten dat de productie van de mobiele telefoon is opgeschort vanwege het wereldwijde chiptekort.