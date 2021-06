Stevige onweersbuien in tweede helft van deze week

Na de tropische temperaturen van woensdag en donderdag moeten we in ons land rekening houden met stevige onweersbuien. Daarvoor waarschuwt Weer.nl.

Woensdag wordt het op grote schaal tropisch warm, met temperaturen van 30 graden of meer. Alleen in de kustgebieden is het wat koeler. De zon schijnt flink, maar er komen in de loop van de dag, vooral in het binnenland, wel stapelwolken voor. Er is een kleine kans dat zo’n stapelwolk uitgroeit tot een bui.

De echte onweerskansen beginnen vanaf donderdag. Opnieuw wordt het dan op grote schaal tropisch warm, al wordt het in de westelijke helft van het land mogelijk een fractie minder heet dan op de woensdag. De luchtmassa wordt wat vochtiger en daardoor instabieler. Dit zorgt er voor dat er al meer (stapel)bewolking voorkomt, al zal de zon zich nog steeds regelmatig laten zien. In de loop van de middag neemt de kans op onweersbuien flink toe.

Ook in de nacht naar vrijdag en op vrijdag zelf houdt de kans op stevige onweersbuien aan. De atmosfeer lijkt donderdag en vooral vrijdag wat dynamischer dan bij voorgaande onweerssituaties dit jaar. Dat zorgt er voor dat de onweersbuien naar verwachting wat georganiseerder zijn en grotere gebieden aan kunnen doen. Bij dit soort situaties hangt volgens Weer.nl echter veel af van de details en de timing en daarom blijft de onzekerheid tot op het laatst vrij groot.