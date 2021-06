‘Shell overweegt verkoop belang in grootste Amerikaanse olieveld’

Het aandeel van Shell in het grote olieveld in het Amerikaanse Permian Basin, dat grotendeels in Texas ligt, was vorig jaar nog goed voor 6 procent van de totale olie- en gasproductie van het bedrijf. Als dat belang in zijn geheel zou worden verkocht, zou Shell er mogelijk meer dan 10 miljard dollar voor krijgen.

Shell heeft volgens de bronnen nog geen definitief besluit genomen. Het zou ook nog mogelijk zijn dat het op een na grootste energiebedrijf uit de westerse wereld de deelneming niet van de hand doet. Shell zelf weigerde commentaar te geven.