Tesla begint met leveringen van nieuwe Model S Plaid

Autofabrikant Tesla is begonnen met het leveren van zijn nieuwste model, de Model S Plaid, aan zijn klanten. De eerste 25 auto’s zijn inmiddels geleverd, de komende weken zal de leveringssnelheid worden opgevoerd, van enkele honderden per week naar duizenden per week in het komende kwartaal. Dat beloofde topman Elon Musk bij de presentatie van de Model S Plaid tijdens een speciaal evenement.

Musk demonstreerde de Model S Plaid in Fremont, Californië. Hij reed daar zelf in de auto en er was een select aantal klanten en Tesla-fans uitgenodigd. Musk noemde de Model S Plaid, ondanks productievertragingen in de afgelopen maanden, de ‘snelst geproduceerde auto ooit’.

Ook was Musk enthousiast over de snelheid waarmee de Model S Plaid optrekt. Volgens hem kan de wagen binnen twee seconden naar honderd kilometer per uur. ‘We hebben de barrière van 2 seconden doorbroken’, riep Musk enkele keren. De Model S Plaid, waarbij Plaid een verwijzing is naar de extreem hoge snelheid waarmee een ruimteschip in comedyfilm Spaceballs (1987) optrekt, heeft een actieradius van omgerekend bijna 650 kilometer en een topsnelheid van circa 320 kilometer per uur.

De auto kost ongeveer 130.000 dollar, omgerekend ongeveer 106.000 euro. Musk zei verder dat de Model S Plaid ‘sneller is dan een Porsche, maar veiliger dan een Volvo’. Tesla produceert op dit moment vier auto’s: de Model S, X, 3 en Y. De 3 en Y worden wereldwijd het meest verkocht. Musk zei tijdens de presentatie niks over andere modellen waar het bedrijf mee bezig is, zoals de elektrische vrachtwagen Semi Truck of de Cybertruck, de elektrische pick-uptruck. Ook de productie van accu’s, waarvoor Tesla een eigen fabriek bouwt in de buurt van Berlijn, kwam niet aan bod.