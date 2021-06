Eerste twintigers kunnen prikafspraak maken

De eerste twintigers zijn aan de beurt om een afspraak te maken voor vaccinatie tegen het coronavirus. Mensen die in 1991 zijn geboren, kunnen vanaf vrijdag online de prikken inplannen. Hier zijn ook mensen bij die nu nog 29 zijn en later dit jaar hun dertigste verjaardag vieren. Deze groep krijgt, net als dertigers, het coronavaccin van Pfizer en BioNTech of het vaccin van Moderna.