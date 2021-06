Leijten wil onderzoek naar mogelijke meineed toeslagenschandaal

De advocaat van de Tweede Kamer moet een onderzoek doen naar de nieuwste onthullingen over de affaire met de kinderopvangtoeslag. Dat vindt SP-Kamerlid Renske Leijten. Ook moet er nog vóór het zomerreces een debat komen over het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).

RTL Nieuws en Trouw meldden donderdagavond dat een intern memo van de Belastingdienst uit 2017, waarin werd geconcludeerd dat deze dienst onrechtmatig handelde door toeslagen stop te zetten en gedupeerde ouders recht hadden op compensatie, in 2019 al op hoog niveau werd besproken op het ministerie.

Voormalig baas van de Belastingdienst Jaap Uijlenbroek zei in zijn verhoor voor de POK dat hij het memo niet kende, maar RTL en Trouw meldden op basis van een reconstructie dat het memo in 2019 in het bijzijn van Uijlenbroek is besproken. Ook de ambtelijke baas van het departement, Manon Leijten, kon zich het document niet herinneren, zei ze tegen de POK. Na het overleg werd ook besloten het stuk niet te archiveren, waardoor het later niet boven tafel kon komen door vragen van het parlement of een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Renske Leijten wil niet direct conclusies trekken over de getuigenissen van de twee, maar wil wel de parlementair advocaat ‘zorgvuldig’ naar de kwestie laten kijken. ‘Ik ben politicus, ik wil het graag juridisch laten doen. Het is lastig dat nu zelf al te zeggen, of er gelogen is.’ Ook wil ze weten ‘waarom zo’n memo verdwijnt’. ‘Wie besluit zoiets?’