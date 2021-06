Mogelijk honderden kinderen met ernstige naweeën Covid

In Nederland kampen op dit moment mogelijk enkele honderden kinderen met ernstige naweeën van hun coronabesmetting. ‘Onze inschatting is dat het in Nederland mogelijk om driehonderd à vierhonderd kinderen gaat die ernstige klachten houden na een Covid-19-infectie’’, zegt kinderarts Giske Biesbroek in het AD.

Het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC heeft sinds begin vorige maand een speciale polikliniek voor kinderen met langdurige klachten na een coronavirusinfectie. Het is de eerste ‘post-Covid-poli’ voor kinderen in Nederland. Net als volwassenen kunnen kinderen nog maanden last houden van klachten, zoals concentratieproblemen, benauwdheid of uitputting. Eerder werd het aantal kinderen met dergelijke problemen op negentig geschat, staat op de site van het ziekenhuis.

Kinderlongartsen, kinderrevalidatieartsen, kindercardiologen, (neuro)psychologen en (kinder)fysiotherapeuten werken op de poli samen om de jonge patiënten te helpen. Ook zijn er studies opgezet om meer te weten te komen over Covid bij kinderen, zoals met het Spaarne Gasthuis en de GGD Kennemerland.

Bij een aantal kinderen ontstaat de ontstekingsziekte genaamd MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children), die ze zelfs op de intensive care kan doen belanden. ‘Het is een zeldzaam ziektebeeld. Een huisarts komt MIS-C waarschijnlijk maar één keer in zijn leven tegen’’, zegt Biesbroek in het AD.