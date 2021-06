Linkse presidentskandidaat Peru krijgt net de meeste stemmen

De uiterst linkse presidentskandidaat Pedro Castillo heeft in het 33 miljoen inwoners tellende Peru in de verkiezingen van zondag 68.775 meer stemmen behaald dan zijn rechtse tegenstander Keiko Fujimori, meldden Peruaanse media.

De kiesraad heeft bekendgemaakt dat alle uitslagen zijn verwerkt en Castillo van de partij Perú Libre kreeg de helft van de stemmen (50,19 procent) en Fujimori van de Fuerza Popular 49,8 procent. Fujimori claimt dat er in sommige kiesdistricten fraude is gepleegd en daar moet de kiesraad zich over uitspreken.

Justitie wil Fujimori vastzetten. De dochter van de voormalige leider Alberto Fujimori was voorwaardelijk vrij en zou zich niet aan de afspraken hebben gehouden. Fujimori hangt een strafzaak boven het hoofd. Justitie verdenkt haar van het aannemen van geld van het omstreden constructiebedrijf Odebrecht om politieke activiteiten mee te financieren. Ze heeft al anderhalf jaar in voorarrest gezeten en dat dreigt nu weer te gebeuren. Aanklagers verwijten de politica dat ze een getuige in haar zaak heeft ontmoet.

Het getouwtrek over de verkiezingsuitslag is ondanks de gepubliceerde einduitslagen nog in volle gang.