Politie geeft beelden vrij rondom brandstichtingen Harlingen

In een poging een reeks brandstichtingen in Harlingen op te lossen, heeft de politie beelden vrijgegeven waarop mensen staan die mogelijk informatie hebben die het onderzoek verder kunnen helpen. Het gaat bijvoorbeeld om twee hardlopers, een fietser en een automobilist.

Sinds januari 2019 zijn er in totaal bijna zestig branden geweest in Harlingen, waaronder bij woningen en het ziekenhuis. Ook waren er verschillende autobranden. Bij in ieder geval 22 branden bleek duidelijk sprake van brandstichting. ‘Er hadden zwaargewonden kunnen vallen - of zelfs erger. Gelukkig is dit niet gebeurd’, aldus de politie.

De brandstichtingen vonden vooral plaats in de Oosterparkwijk en Plan-Zuid, meldt de politie, die de inwoners van Harlingen oproept te helpen bij het onderzoek. De branden vonden vaak ‘s nachts plaats, wat het vinden van getuigen niet eenvoudig maakt.

De politie hoopt met het tonen van de camerabeelden rondom twee branden er achter te komen wie de mensen zijn die er op te zien zijn. Het gaat om beelden van een autobrand aan de Paul Krugerstraat die 27 januari plaatsvond, en een autobrand op de Jonkheer A.F. de Savornin Lohmanstraat op 11 februari. Op de beelden die zijn opgenomen rond de eerste brand is onder meer te zien dat een hardloper in een lichtkleurig trainingspak een auto en (vermoedelijk) een man met een hond tegenkomt op de Groen van Prinstererstraat. Ook op de beelden rondom de tweede autobrand is er een hardloper te zien, die een lichtkleurig trainingspak draagt.