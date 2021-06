Iets meer bankroeten in mei, maar aantal blijft historisch laag

Het aantal uitgesproken faillissementen kwam in mei iets hoger uit dan in april. Maar toch ging het vergeleken met eerdere jaren nog steeds om heel weinig bankroeten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Waarschijnlijk heeft dit te maken met de steunpakketten vanuit de overheid tegen de coronacrisis.

Er zijn in totaal 130 bedrijven en instellingen failliet verklaard, 5 meer dan in een maand eerder. Dat cijfer is gecorrigeerd voor zittingsdagen. Veel rechtbanken doen faillissementsuitspraken op een vaste dag in de week, doorgaans de dinsdag. De ene maand telt daardoor meer van deze zittingsdagen dan de andere. Ook zijn eenmanszaken niet meegenomen in de gegevens. Van alle bedrijfstakken telde de handel het grootste aantal faillissementen. Ook in bijvoorbeeld de bouwnijverheid en het vervoer gingen meerdere ondernemingen op de fles.

Het aantal faillissementen fluctueert normaal gesproken sterk. In 2013 was sprake van een piek en het aantal was vervolgens vanaf 2017 tot halverwege vorig jaar redelijk stabiel. Daarna zette een daling in. In februari dit jaar bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 1990. Naast de coronasteun van de overheid speelt mee dat rechters ook rekening houden met de impact van de coronacrisis op bedrijven die mogelijk wel een toekomst hebben. Dat leidt ertoe dat rechters op dit moment ondernemingen die in de kern gezond zijn, niet snel failliet zullen laten gaan.