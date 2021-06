Kabinet besluit hoe evenementen kunnen doorgaan

Volgens bronnen praten de ministers onder meer over het al dan niet handhaven van 1,5 meter afstand of het loslaten van die maatregel dankzij toegangstesten. Belangrijk hierin is het standpunt van de 25 burgemeesters die samen het veiligheidsberaad vormen. Zij spraken donderdag over de handhaving van coronaregels en de voorwaarden waaronder evenementen mogen worden georganiseerd.

Het kabinet besluit hier nu al over zodat organisatoren op tijd een vergunning kunnen regelen. De burgemeesters willen dat de voorwaarden zo snel mogelijk duidelijk worden, zodat er snel zoveel mogelijk duidelijkheid is.

Ook overlegt de ministersploeg over het al eerder zetten van de volgende stap van het openingsplan. Die staat vooralsnog gepland voor 30 juni, maar mogelijk wordt deze al op 26 juni gezet. Mensen krijgen vanaf dan het advies om maximaal acht bezoekers per dag te ontvangen, de maximale groepsgrootte binnen gaat naar honderd en er wordt meer mogelijk voor sport, cultuur en horeca. Ingewijden benadrukken dat er nog geen overeenstemming over is in het kabinet en er pas later over wordt besloten.

Een ander punt van discussie is het opheffen van bepaalde basismaatregelen, zoals het verplicht dragen van een mondkapje in winkels of het openbaar vervoer. Vooralsnog vervallen deze maatregelen pas als de laatste stap van het openingsplan wordt gezet. Hiervoor staat nog geen datum, maar demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei eerder dat dit waarschijnlijk op zijn vroegst in september zal zijn. Ook hierover wordt vrijdag nog geen besluit genomen, aangezien ook hier nog geen overeenstemming is.