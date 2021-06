Twee coronagevallen op Amerikaans cruiseschip op Curaçao

Het is weer een van de eerste grote cruises voor Amerikanen sinds de uitbraak van de coronapandemie wereldwijd alle cruiseschepen stillegde. Toch verloopt voor twee passagiers het reisje dat zaterdag begon op Sint Maarten minder onbezorgd dan gehoopt. Zij testten donderdag namelijk positief op het coronavirus, terwijl iedereen aan boord - zowel de 650 bemanningsleden als de 600 gasten - volledig gevaccineerd is. Het schip ligt momenteel aangemeerd op Curaçao.

De twee passagiers delen een kamer van de Celebrity Millennium, meldt de Amerikaanse cruisemaatschappij Royal Caribbean in een verklaring. Het tweetal moet voorlopig aan boord in quarantaine blijven. De testen werden afgenomen omdat komende zaterdag de cruise weer bij Sint Maarten eindigt. Het tweetal is volgens Royal Caribbean verder niet ziek.

De Celebrity Millennium is het eerste cruiseschip dat Curaçao weer aandoet sinds het begin van de coronapandemie. Eerder deze week meerde het al aan op Aruba.

Door de reisbeperkingen kwamen ruim een jaar geleden alle cruisereizen te vervallen en nog steeds liggen vrijwel alle schepen voor pleziervaarten voor anker. Door het coronavirus liep de cruisebranche ook reputatieschade op. Op het schip de Diamond Princess greep het virus in februari 2020 snel om zich heen en zaten opvarenden wekenlang vast op het schip.