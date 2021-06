Johnson: G7 zal 1 miljard vaccins leveren aan de wereld

‘Door het succes van de Britse vaccinatiecampagne zijn we nu in de gelegenheid om een deel van ons overschot te delen met hen die het nodig hebben’, aldus Johnson. ‘Door dit te doen zetten we een grote stap in het voorgoed verslaan van de pandemie.’ De Britse premier spreekt in een verklaring de hoop uit dat ook andere G7-landen eenzelfde toezegging doen en verwacht dat de wereldleiders gaan aankondigen om ‘ten minste 1 miljard doses vaccins tegen het coronavirus aan de wereld te leveren’.

Van de 100 miljoen Britse doses zullen 5 miljoen vaccins voor het einde van september zijn gedoneerd. De overige 95 miljoen zal voor een groot deel in 2022 volgen. Ongeveer 80 procent van de vaccins gaat naar het internationale programma Covax, dat moet zorgen voor een wereldwijde verdeling van de coronavaccins.

Vrijdag begint in Carbis Bay in Cornwall de top van de G7. Daar nemen de leiders van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan en de Europese Unie aan deel. Naast de toezegging van de Verenigde Staten van 500 miljoen doses, hebben ook de EU-landen in mei besloten 100 miljoen doses tegen het einde van het jaar te doneren. Zowel Frankrijk als Duitsland leveren daarvan 30 miljoen vaccins.