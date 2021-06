Iets meer sterfte dan normaal, waarschijnlijk niet door corona

Voor het eerst sinds eind april overleden vorige week meer mensen dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lange tijd was het coronavirus de veroorzaker van hoge sterftecijfers, maar dat lijkt nu niet het geval. Onderzoekers hebben op dit moment geen zicht op een andere oorzaak en denken dat het ook om een toevallige fluctuatie kan gaan.

Vorige week overleden naar schatting bijna 3000 mensen. Dat zijn er 200 meer dan verwacht. Dat hebben de statistici ingeschat op basis van sterftecijfers in voorgaande jaren en demografische trends. Het is normaal dat het aantal overlijdens soms wat hoger is en soms wat lager. Maar als dit cijfer veel hoger ligt dan normaal spreken onderzoekers van oversterfte. Het sterftecijfer ligt nu net iets boven die grens. De toename is zowel te zien bij mensen onder de 65 als daarboven.

‘We hebben geen verklaring voor wat er nu gebeurt’, zegt CBS-socioloog Tanja Traag. ‘Want de ‘usual suspects’ van corona en warm weer lijken geen rol te spelen.’ RIVM-cijfers laten geen stijging zien in de coronasterfte. De gegevens van RIVM zijn weliswaar incompleet, maar geven wel een eerste indicatie van waar de trend naartoe gaat. CBS kan later in het jaar pas precies nagaan waaraan mensen zijn overleden.