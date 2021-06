Frankrijk vermindert troepenmacht in Sahel-regio

Frankrijk gaat flink minder militairen inzetten in de strijd tegen terrorisme in de West-Afrikaanse Sahel-regio. De huidige operatie maakt volgens president Emmanuel Macron plaats voor een internationale missie waar het Franse leger de ‘ruggengraat’ van zal zijn.

De veranderingen worden de komende weken besproken met de Verenigde Staten, Europese landen en de landen in de Sahel. Eind juni moet duidelijk zijn wat er precies gaat gebeuren. Frankrijk heeft nu 5100 militairen in de instabiele regio die zich uitstrekt over vijf landen. Dat worden er in de toekomst honderden.

De huidige operatie met de naam Barkhane begon in januari 2013 nadat Parijs besloot de opmars van jihadisten tegen te gaan. Volgens Macron kan de ‘langdurige aanwezigheid van Frankrijk’ geen alternatief zijn voor politieke stabiliteit. De Franse militairen zullen opgaan in de in 2020 opgerichte Europese taskforce Takuba waar Frankrijk al deel van uitmaakt. Deze taskforce bestaan uit troepen die samenwerken met de legers van Mali en Niger.

Het besluit van Frankrijk komt een week na de opschorting van de gezamenlijke militaire operaties met Mali vanwege de staatsgreep dat land. Het was de tweede coup in negen maanden tijd. Kolonel en voormalige vicepresident Assimi Goïta liet zichzelf eind mei uitroepen tot interim-president, nadat hij de president en premier had laten afzetten. Macron noemde het een ‘coup binnen een coup’.