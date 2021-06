Voorzitter: uitlatingen leden over Omtzigt CDA onwaardig

Interim-voorzitter Marnix van Rij van het CDA neemt "met kracht" afstand van scheldpartijen aan het adres van Kamerlid Pieter Omtzigt in appberichten die onderling verstuurd zouden zijn door leden van zijn partij. Hij noemt die passages in een serie tweets "CDA onwaardig". Omtzigt zou naar eigen zeggen zijn uitgemaakt voor "psychopaat, zieke man, teringhond, eikel, gestoord, labiel".

De kwalificaties staan te lezen in een document dat Omtzigt zelf heeft opgesteld over de gang van zaken binnen het CDA, en dat is uitgelekt via De Limburger en GeenStijl. Van Rij benadrukt dat de parlementariër, die momenteel ziek thuis zit, dat stuk "op persoonlijke titel" heeft gemaakt. "Niemand van de CDA-top heeft dit document eerder ontvangen dan na de publicatie van deze middag", meldt hij. Op de inhoud gaat hij verder niet in.

Een commissie onder leiding van Liesbeth Spies is nog bezig met een onderzoek naar de mislukte verkiezingscampagne van de christendemocraten. Het rapport wordt voor het zomerreces verwacht. "Daarna zal dit in het landelijk bestuur van het CDA worden besproken en daarna gepresenteerd."