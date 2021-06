Biden en Johnson willen stabiel Noord-Ierland

De Amerikaanse president Joe Biden en de Britse premier Boris Johnson willen een stabiel Noord-Ierland. Zij verklaarden dat na afloop van hun eerste persoonlijke ontmoeting in Carbis Bay in het zuiden van Engeland, aan de vooravond van een top van de leiders van zeven vooraanstaande industriestaten (G7) daar.

Volgens Johnson hebben zijn land, de Verenigde Staten en de Europese Unie een ‘gemeenschappelijk standpunt’ over het beschermen van de vrede in Noord-Ierland. Door de brexit lopen de spanningen in Noord-Ierland op, omdat een harde grens met buurland Ierland, een EU-lidstaat, voorkomen moet worden. Volgens Johnson zijn alle partijen het erover eens het vredesproces gaande houden. Hij zei optimistisch te zijn dat dat ook lukt. Ook het Witte Huis liet weten te blijven samenwerken aan het gezamenlijke doel van vrede en stabiliteit.

Voor het gesprek had Johnson Biden verwelkomd aan het begin van diens eerste buitenlandse reis als president. Biden is een week in Europa. Volgens de premier is iedereen ‘enorm blij’ om Biden hier te zien. Met zijn eerste trip naar Europa maakt Biden duidelijk de banden met het continent te willen aanhalen, in tegenstelling tot het beleid van zijn voorganger Donald Trump.