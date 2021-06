Omtzigt: ik ben op onheuse wijze gepasseerd als CDA-lijsttrekker

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is ‘op onheuse wijze gepasseerd als lijsttrekker’ van zijn partij. Dat schrijft de christendemocraat zelf in een document over de verkiezingscampagne en zijn eigen rol in het CDA. De voormalig partijvoorzitter van het CDA had Omtzigt beloofd dat hij lijsttrekker zou worden in plaats van Hugo de Jonge, als die het lijsttrekkerschap zou neerleggen.

Toen De Jonge inderdaad stopte, werd niet Omtzigt maar Wopke Hoekstra naar voren geschoven. Omtzigt heeft naar eigen zeggen onder druk ‘toegegeven’, en is hierover achteraf teleurgesteld. ‘Er is duidelijk een vooropgezet plan en ik pas er niet in’, schrijft hij in het document

Het memo zou deel moeten uitmaken van het onderzoek naar de verkiezingscampagne en kwam donderdag op straat te liggen. Omtzigt vertelt daarin over CDA’ers die hem achter zijn rug om uitschelden en zouden tegenwerken.

Partijbestuur

Nadat De Jonge intern had aangekondigd dat hij inderdaad zijn lijsttrekkerschap zou neerleggen, heeft Omtzigt met twee leden van het partijbestuur gesproken, onder wie voorzitter Rutger Ploum. ‘Ik herinner hen onder meer aan de afspraak met Rutger, namelijk dat ik lijsttrekker zou worden als Hugo onverhoopt uit zou vallen’, aldus Omtzigt. Maar het bestuur vroeg toch Hoekstra. Omtzigt heeft naar zijn zeggen niet de tijd gekregen om hierop goed te reageren. Hij werd onder druk gezet toen hij met zijn vrouw wilde overleggen.

Omtzigt tekent op hoe het bestuur niet naar buiten wilde treden over het opstappen van De Jonge voordat er een vervanger was. Maar Omtzigt zelf had behoefte aan 24 uur bedenktijd over de vraag of hij akkoord ging met Wopke Hoekstra als de nieuwe lijsttrekker. Die tijd kreeg hij niet, schrijft Omzigt in het memo.

Als Omtzigt dan toch ‘toegeeft’, vraagt Hoekstra volgens hem alsnog om tijd. De minister werd eerder gezien als kroonprins, maar had al gezegd dat hij geen gooi zou doen naar het lijsttrekkerschap omdat die positie hem niet zou passen. ‘Ik ben ziedend, omdat ik de tijd niet kreeg die Wopke nu wel wordt gegund’, schrijft Omtzigt. ‘Ondanks de belofte van Rutger ben ik op onheuse wijze gepasseerd als lijsttrekker’. Het Kamerlid verlaat de woning van Hoekstra waar hij uiteindelijk op bezoek is ‘diep teleurgesteld’.