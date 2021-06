CDA zwijgt over onthullingen vernietigend ‘Omtzigt-memo’

De Limburger berichtte donderdag als eerste over het 76 pagina’s tellende document dat Omtzigt opstelde. Website GeenStijl zette het hele document later online. Omtzigt beschrijft daarin onder meer dat hij is uitgemaakt voor ‘zieke man’ en ‘teringhond’ door CDA’ers. Op posters van hem zou door mensen die bij de campagne betrokken waren Hitlersnorren zijn getekend.

Ook maakt hij bij de commissie melding van bijna 1 miljoen euro aan steun voor de CDA-campagne die niet is geregistreerd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Mogelijk zouden daarmee de regels rond partijfinanciering zijn overtreden. Geldschieters van de partij zouden volgens Omtzigt voormalig lijsttrekker Hugo de Jonge ook al langer hebben opgeroepen om te stoppen. De Jonge won nipt de strijd om het partijleiderschap van Omtzigt, maar sponsoren zouden hebben aangedrongen om toch Omtzigt de kar te laten trekken.

Bijlages

Toen De Jonge uiteindelijk het lijsttrekkerschap opgaf, werd Wopke Hoekstra (minister van Financiën) naar voren geschoven. Wat zijn rol in de nieuwe onthullingen is, is nog onduidelijk. Het team rond de partijleider geeft niet thuis. Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken), die leiding gaf aan de campagne van het CDA, wilde donderdagavond in de Kamer geen vragen beantwoorden over de onthullingen. ‘Daar ga ik nu even niet op reageren.’

Omtzigts verslag bevat ook een aantal bijlages. In een ervan beschrijft een anonieme fractiemedewerker dat medewerkers die in de lijsttrekkersverkiezing op Omtzigt hadden gestemd vervelende reacties kregen. ‘Fractiemedewerkers en leden hebben Pieter Omtzigt de volgende termen genoemd: psychopaat, zieke man, teringhond, eikel, gestoord, labiel. Hij werd omschreven als een man waarmee je niet kan samenwerken, hij zou dringend hulp nodig hebben en bewust de campagne hebben gesaboteerd’, valt te lezen.

Potentiële kandidaat-Kamerleden werden tijdens hun gesprekken met de partijtop gevraagd op wie ze hadden gestemd voor het lijsttrekkerschap, aldus mails van deze CDA’ers die Omtzigt in zijn verslag opnam.