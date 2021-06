Duitse Groenen verliezen koppositie richting verkiezingen

De Duitse Groenen worden bij de verkiezingen in september toch niet de grootste partij, blijkt uit de jongste peiling in opdracht van de Duitse zender ARD. Vorige maand stond de linkse milieupartij nog op nummer een, voor het eerst. Maar de populariteit van de Groenen begint te verdampen, melden Duitse media. De christendemocraten van bondskanselier Angela Merkel heroverden hun traditionele koppositie.

De Groenen zakken van 26 naar 20 procent, het blok van CDU en zusterpartij CSU gaat van 23 naar 28 procent. Het nieuws komt aan de vooravond van het driedaagse partijcongres van de Groenen. Zij schoven enkele maanden geleden voor het eerst een eigen kanselierskandidaat naar voren, de 40-jarige Annalena Baerbock.

Media noemden een maand geleden het succes van de Groenen een klap in het gezicht van de toen kersverse christendemocratische kanselierskandidaat Armin Laschet. Deze beoogde opvolger van Merkel, die er na zestien jaar mee stopt, kon met moeite zijn kandidatuur doorzetten na een onverkwikkelijke machtsstrijd. Laschet is in de jongste peiling inmiddels de populairste kandidaat, Baerbock verloor fors.