Remkes trekt vorming nieuw bestuur Limburg naar zich toe

Remkes reageert hiermee donderdag op een advies van formateur Onno Hoes. Die adviseerde Remkes om zelf mensen te gaan zoeken gezien de aanhoudende impasse in de Limburgse Staten. Zes partijen zijn bereid en in staat iemand ‘aan te dragen’ waaruit Remkes kan kiezen. Het gaat om kandidaten die niet aan een fractie gebonden zijn maar zich wel verbonden voelen met de betreffende partij, aldus Hoes. Deze fracties zullen via Hoes de namen van hun kandidaten aan Remkes doorgeven. Remkes gaat vervolgens het gesprek met deze mensen aan en neemt de screening op zich.

Remkes schrijft in een brief aan de Staten donderdag het zeer te betreuren om op deze manier tot een nieuw bestuur te komen ‘omdat deze verantwoordelijkheid primair bij uw Staten en uw Statenfracties zelf behoort te liggen.’

Samenwerkingsverband

Hoes, toen nog verkenner, adviseerde eerst een nieuw samenwerkingsverband van acht fracties, waaronder het CDA. Maar vrijdag liet het CDA plots weten daar geen trek in te hebben. De zeven overblijvers werden daarop versterkt door twee andere partijen (SP en Partij voor de Dieren) en spraken af samen aan een nieuw bestuur te gaan werken. Maar maandag ging het weer mis.

Toen haakte Samen voor Limburg (SVL, een afsplitsing van Forum voor Democratie) plots af omdat de nieuwe samenwerking geen recht zou doen aan de verkiezingsuitslag. Dinsdag gaf ook de SP er de brui aan, omdat de overgebleven acht slechts over een zetel meerderheid konden beschikken in de Staten, en dat vindt de SP geen stabiele basis om verder te gaan. Zes van de zeven overblijvers - die dus samen geen meerderheid hebben - willen nu toch iemand aandragen als mogelijk nieuw gedeputeerde.

Donderdag maanden ook de Limburgse werkgevers de Staten tot spoedige besluitvaardigheid. Ze zeggen in een verklaring weliswaar blij te zijn dat het ‘linkse monsterverbond met negen partijen’ van de baan is, maar maken zich grote zorgen. ‘Partijen in Provinciale Staten moeten over hun schaduw heen stappen en zo snel mogelijk komen tot een zaken-GS.’