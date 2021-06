‘Buitenlandbeleid president Biden valt in goede aarde’

De buitenlandse politiek van de Amerikaanse president Joe Biden valt volgens opiniepeilers in Washington in veel economisch sterke en westers georiënteerde landen in goede aarde. Bidens slogan ‘America is back’ om zijn land terug te voeren op het internationale toneel, wordt in een aantal van die landen als erg positief gezien. Dat komt naar voren in een onderzoek van de denktank en opiniepeiler Pew Research Center, bericht The Washington Post.

De onderzoekers presenteren die peiling op de dag dat Biden in het zuidwesten van Engeland een achtdaagse reis door Europa is begonnen. Het is zijn eerste buitenlandse reis als president en hij schuift aan bij de G7, de NAVO-bondgenoten en de EU. Woensdag rondt hij de reis af met zijn eerste top met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin in Genève.

In twaalf landen waar onderzoek gedaan is, antwoordde gemiddeld 17 procent in 2020 en 75 procent in 2021 er vertrouwen in te hebben dat de Amerikaanse president ‘goede beslissingen neemt met betrekking tot zaken die de hele wereld aangaan’. Bidens voorganger Donald Trump was voornamelijk geïnteresseerd in de binnenlandse aangelegenheden van zijn land en had kennelijk een hekel aan de NAVO. Zijn eerste buitenlandse bezoek was in 2017 aan Saudi-Arabië, waar hij miljardendeals sloot.

In het onderzoek kwam Biden deze lente als tweede uit bus op de vraag welke wereldleider het meest wordt vertrouwd in de internationale politiek. De Duitse bondskanselier Angela Merkel werd door 77 procent van de ondervraagden genoemd en Biden door 74 procent, ver boven de presidenten van China (Xi Jinping), Frankrijk (Macron) en Rusland (Poetin).