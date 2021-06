Aandeelhouders Grubhub akkoord met overname door Just Eat Takeaway

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway neemt het Amerikaanse maaltijdplatform Grubhub over. Daarmee heeft een grote meerderheid van de aandeelhouders van Grubhub ingestemd, bevestigt een woordvoerder van Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl.

De komende periode wordt gebruikt om de transactie te voltooien, aldus de woordvoerder. ‘Dit is een belangrijke mijlpaal’, zegt hij.

De overname was al goedgekeurd door de aandeelhouders van Just Eat Takeaway. Met de deal is ongeveer 7,3 miljard dollar gemoeid.