Sterk oplopende inflatie VS staat centraal op hoger Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag met winsten aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers verwerken de sterk opgelopen inflatie in het land, maar die leek vooralsnog nauwelijks vat te hebben op de graadmeters in New York.

De inflatie in de Verenigde Staten kwam in mei uit op 5 procent op jaarbasis. Daarmee werd het leven in de VS in doorsnee nog duurder dan de gemiddelde verwachting van kenners die uitgingen van een stijging van de inflatie tot 4,7 procent. De vrees bestaat dat de algehele prijsstijgingen ervoor zullen zorgen dat centralebankenkoepel Federal Reserve eerder tot een renteverhoging zal beslissen of tot het afbouwen van coronasteunmaatregelen overgaat.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,8 procent hoger op 34.722 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 4245 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 0,5 procent vooruit tot 13.987 punten.

Stijgende grondstofprijzen

De laatste tijd was er onrust op de beurzen door de oplopende inflatie en de eventuele gevolgen daarvan. De inflatie wordt ook gestuwd door problemen in de toeleveringsketen, waaronder bij computerchips en door de stijgende grondstofprijzen.

Verder werd bekend dat het aantal nieuwe uitkeringsaanvragen in de VS voor de zesde week op rij is gedaald. De daling met 9000 tot 376.000 aanvragen was evenwel minder sterk dan de 370.000 aanvragen waar economen in doorsnee rekening mee hielden. Daarnaast werd ook het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) gadegeslagen. In Frankfurt bleef het vuurwerk als verwacht uit.

GameStop

Bij de bedrijven ging de aandacht onder meer uit naar computerspellenwinkelketen GameStop. Twee voormalige bestuurders van Amazon treden toe tot de top van het bedrijf. De bestuurders moeten helpen bij de overgang van GameStop naar een e-commercebedrijf. Het aandeel GameStop verloor evenwel ruim 6 procent, omdat het bedrijf ook aankondigde op termijn nog eens 5 miljoen aandelen te willen verkopen.

Verder won vliegtuigmaker Boeing 2,7 procent. Luchtvaartmaatschappij United Airlines zou naar verluidt een substantieel aantal nieuwe toestellen bij Boeing hebben besteld. Daarbij zou het onder meer gaan om zeker honderd vliegtuigen van het type 737 MAX.

Autoproducent Tesla zal later op donderdag zijn nieuwe Model S Plaid lanceren. Dit type auto zal voor iets minder dan 120.000 dollar te koop komen te staan. De auto heeft een actieradius van bijna 630 kilometer, aldus Tesla. Het aandeel Tesla steeg 1,5 procent.