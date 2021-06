Veel bekijks bij zonsverduistering, enthousiasme over opkomst

De zonsverduistering trok donderdag veel bekijks op meerdere plekken in het land, blijkt uit een rondvraag langs meerdere kijklocaties. De gedeeltelijke zonsverduistering was donderdag in heel Nederland te zien tussen 11.19 en 13.31 uur. ‘De verbazing is het leukst, wanneer mensen horen dat de maan écht voor de zon schuift’, vertelt Milo Grootjen, hoofd van het Artis-planetarium en astronoom.

Tijdens de zonsverduistering kwam de maan tussen de aarde en de zon te staan, waardoor deze gedeeltelijk voor de zon schoof. Onder meer het planetarium in Artis schonk aandacht aan het fenomeen. De Amsterdamse dierentuin had buiten een telescoop neergezet, waarvan het beeld binnen werd geprojecteerd op een scherm. Er waren astronomen aanwezig om bezoekers meer over de verduistering te vertellen. ‘Het weer was gelukkig goed en we hebben best veel bezoekers gehad, zowel jong als oud’, vertelt Grootjen. Een presentatie over de verduistering trok ongeveer tweehonderd bezoekers.

Ook de Blaauw Sterrenwacht van de Rijksuniversiteit Groningen organiseerde verschillende evenementen. Zo werden op vijf plekken eclipsbrillen uitgedeeld en konden bezoekers speciale verrekijkers lenen. Sterrenkundige Marlies van de Weijgaert, een van de organisatoren, vertelt dat er meer belangstelling was dan gedacht: ‘Op het toppunt keken bijna vijfhonderd mensen naar een van onze livestreams. Ook hebben we een stuk of duizend brillen uitgedeeld, achteraf gezien hadden we er nog meer moeten inslaan.’