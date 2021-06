Grapperhaus gaat na hoe politie verkrachtingszaken behandelt

Justitieminister Ferd Grapperhaus gaat kijken of de politie zich bij verkrachtingszaken goed houdt aan de instructies voor de begeleiding van het slachtoffer. Zo krijgt een slachtoffer na een melding vaak een bedenktijd van twee weken, zo concludeerde de inspectie Justitie en Veiligheid, terwijl dit helemaal geen norm is en ook niet hoeft. Ook vindt de minister dat zedenrechercheurs na een meldingsgesprek zelf het initiatief moeten nemen om na te gaan of het slachtoffer uiteindelijk aangifte wil doen of niet.

Volgens D66 wordt dit nu vaak aan het slachtoffer zelf overgelaten. De demissionair minister komt er later op terug, beloofde hij tijdens een debat in de Tweede Kamer. Volgens de inspectie leggen zedenrechercheurs te veel de nadruk op negatieve gevolgen van een aangifte. ‘Het aantal meldingen van verkrachting stijgt, maar aangiften nemen af. Onbewuste ontmoediging bij de politie speelt daar een rol in’, stelde D66-Kamerlid Hanneke van der Werf. Ze wijst op de kwalijke gevolgen voor slachtoffers op de lange termijn, als zij achteraf vinden dat ze een verkeerde keuze maakten door geen aangifte te doen.

Om de drempel voor aangiften van zedendelicten te verlagen, willen D66 en CDA meer inzicht in het probleem. Zo zou het kabinet jaarlijks verslag moeten uitbrengen over het aantal meldingen en aangiften van verkrachting. De regeringspartijen dienen hierover een motie in.

Complex

Volgens Grapperhaus zijn zedenzaken complex, zeker als het gaat om een dader in de zeer directe kring van het slachtoffer. Daarom is de zedenrecherche al met negentig fulltime plekken versterkt en professioneler geworden. De politie is volgens hem niet onverschillig en het is niet de bedoeling om slachtoffers te ontmoedigen om vervolging door te zetten. Wel kan het op verschillende punten in de hele opsporingsketen nog beter, zei hij.

Tegelijk vindt de minister dat het strafrecht niet altijd de oplossing is. Het gaat volgens hem ook om de samenleving en ‘hoe we met zijn allen omgaan met de zeden. Normloosheid lijkt soms wel de norm geworden’. Hij vindt het aantal vrouwen dat te maken krijgt met verkrachting - één op de acht vrouwen - schokkend.